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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Avdijaj çok sevdi

Avdijaj çok sevdi

'un yeni transferi 'ın keyfi yerinde... Genç oyuncu, idmanda başkan ile bir süre sohbet etti ve gülerek Ağaoğlu'nun yanından ayrıldı.

Karadeniz ekibinin yeni transferlerinden 'ın başkan ile arası çok iyi. 22 yaşındaki Kosovalı büyük yetenek, idman devam ederken saha kenarındaki başkan Ağaoğlu'nun yanına geldi ve ona sarıldı. Ağaoğlu'nun "Hadi hadi antrenmana devam" şeklindeki uyarısıyla gülerek tekrar idmana koştu.
  1. 22.7.2019
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