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21 Temmuz 2019, Pazar
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'dan Rajkovic’e kanca

Trabzonspor'dan Rajkovic’e kanca

Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak için uğraşan 'un gündemine gelen son isim Slobodan Rajkovic oldu. Savunma hattını ile güçlendiren ekibinin, son olarak Palermo'da forma giyen Sırp stoperle de temasta olduğu belirtildi.

Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak için uğraşan 'un gündemine gelen son isim Slobodan Rajkovic oldu. Savunma hattını ile güçlendiren ekibinin, son olarak Palermo'da forma giyen Sırp stoperle de temasta olduğu belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Brescia'nın da istediği 30 yaşındaki oyuncuya Trabzonspor daha iyi bir kontrat sundu. Rajkovic'in, menajeri ve ailesiyle görüştükten sonra son kararını vereceği öğrenildi. Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Palermo'da 30 maça çıktı. 2 gol kaydederken, 8 defa sarı kart gördü.

PERALTA SÜRPRİZİ
Trabzonspor sezon başı Kolombiyalı Hugo Rodallega ile yollarını ayırmıştı. Şimdi bir başka Kolombiyalı forvet Carlos Peralta ile görüşüyorlar. Kariyerini Equidad Seguros'ta sürdüren 29 yaşındaki forvete scout ekibinin iyi not verdiği öğrenildi. Peralta kariyeri boyunca 243 maça çıktı. 84 defa fileleri sarstı. Karadeniz ekibi oyuncunun şartlarını araştırdıktan sonra harekete geçecek.

  1. 21.7.2019
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