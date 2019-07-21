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21 Temmuz 2019, Pazar
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'a forvet müjdesi

Trabzonspor'a forvet müjdesi

'da harekatı sürüyor. Başkan , çarşamba ya da perşembe günü forvet transferini açıklayacaklarını belirterek müjdeyi verdi.

Başkan , çarşamba ya da perşembe günü forvet transferini açıklayacaklarını belirterek müjdeyi verdi. Başkan, Linz'de F.Bahçe formasını imzalayarak iki sarı-lacivertli taraftara jest yaptı.

MUAVİN ONAZİ: BOZUK VAR MI
Fırtına'nın esprili oyuncusu Ogenyi Onazi paylaştığı video ile bir kez daha kahkaha attırdı. Nijeryalı yıldız, minibüsten sarkıp muavinlik yaptığı videoda yoldan müşteri topladı. Kendine has Türkçe'siyle "Bozuk var mı bozuk" sorusu herkesi güldürdü. Onazi sakatlığı sebebiyle yurt dışı kampına götürülmedi. Tedavisi sürüyor.

OTOBÜSÜ KAÇIRIYORDU
Takım ile Linz Havalimanı'na gelen Portekizli oyuncu Pereira otobüsü son anda yakaladı. Havalimanından koşarak çıkan ve takım otobüsüne yetişmeye çalışan Pereira bunu başaramayınca taraftarlar otobüsün önünü kesti ve durdurdu. Ardından Pereira kafileyle birlikte kamp yapılacak otele hareket etti.

  1. 21.7.2019
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