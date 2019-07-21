Trabzonspor'a forvet müjdesi
Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, çarşamba ya da perşembe günü forvet transferini açıklayacaklarını belirterek müjdeyi verdi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, çarşamba ya da perşembe günü forvet transferini açıklayacaklarını belirterek müjdeyi verdi. Başkan, Linz'de F.Bahçe formasını imzalayarak iki sarı-lacivertli taraftara jest yaptı.
MUAVİN ONAZİ: BOZUK VAR MI
Fırtına'nın esprili oyuncusu Ogenyi Onazi paylaştığı video ile bir kez daha kahkaha attırdı. Nijeryalı yıldız, minibüsten sarkıp muavinlik yaptığı videoda yoldan müşteri topladı. Kendine has Türkçe'siyle "Bozuk var mı bozuk" sorusu herkesi güldürdü. Onazi sakatlığı sebebiyle yurt dışı kampına götürülmedi. Tedavisi sürüyor.
OTOBÜSÜ KAÇIRIYORDU
Takım ile Linz Havalimanı'na gelen Portekizli oyuncu Pereira otobüsü son anda yakaladı. Havalimanından koşarak çıkan ve takım otobüsüne yetişmeye çalışan Pereira bunu başaramayınca taraftarlar otobüsün önünü kesti ve durdurdu. Ardından Pereira kafileyle birlikte kamp yapılacak otele hareket etti.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
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murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
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murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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