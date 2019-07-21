Trabzonspor Campi ve Erce Kardeşler için imza töreni düzenledi

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, çok kaliteli iki oyuncunun kadroya katıldığını vurgulayarak, "Özellikle Campi'yi Trabzonspor'a gelmek için gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Kendisini uzun süredir takip ediyorduk. Kariyerinden ve performansından hiçbir şüphemiz yok. Özellikle ücret konusuna gösterdiğimiz dirence kendisi de Arjantin'den destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Gelirken bütçemize katkıda bulundu. Ancak bizim bir özelliğimiz var. Getirdiğimiz oyuncuya forma satıyoruz. Campi'ye 100 forma vereceğiz" dedi.

Yeni transferlerden Erce Kardeşler'i de uzun süredir takip ettiklerini dile getiren Ağaoğlu, "Erce'nin ismi ilk olarak Ocak ayında gündeme gelmişti ancak o dönem transfer yasağımız vardı. İşin doğrusu performansı büyüleyiciydi. Bizim yönetim olarak politikamız genç oyuncuları kadromuza katmak ve genç oyuncularımızla birlikte sürdürülebilir bir başarı yakalamak. Bunun yanında gerekli mevkilere de deneyimli oyuncuları dahil ederek zirve yarışının içinde olmak. Kalecilik çok önemli bir mevki. Yedek beklemek çoğu zaman kalecilerde sıkıntı yaratıyor ama Erce ile birlikte kadromuzda altı kalecimiz oldu. Altı oyuncumuz da önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde Türk futboluna kalecilik sıkıntısı yaşatmayacak seviyede. Biz geldiğimizde Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bir anda kendisini kalede buldu ve sonrasında milli takıma gitti. Aynı performansı Erce'den de bekliyoruz. Mücadeleyi oyuncularımız verecek ve hak eden formayı alacak. Erce, Türk futboluna önemli oyuncular yetiştiren, genç oyunculara ve altyapıya önem veren bir kulüpten geliyor. Erce'yi yetiştiren Altınordu Kulübü'ne teşekkür ederiz. Transferde de zorluk çıkarmadılar. Erce'ye de aramıza hoş geldin diyoruz ve kendisine 161 adet forma satıyoruz" diye konuştu.

"HEPİMİZ GÖREVİMİZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, çok önemli bir sezonun takımlarını beklediğini belirterek, şunları söyledi: "Taraftarlarımız sabırsız. Ancak her şartta takımını bağrına basan bir taraftarımız var. Biz bir kent takımıyız. Diğer takımlardan farklı özelliklerimiz var. Sloganımız belli: "Biz bize, yan yana" Bu camiada herkesin bir görevi var. Taraftar, başkan, teknik heyet, oyuncu, malzemeci ve idari personel olarak bir ayrım yapmıyoruz. Hepimiz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. O zaman biz bize, birlikte ve yan yana hem çok güzel hem de çok güçlü oluyoruz."

Savunma oyuncusu Gaston Campi de Trabzonspor'a transfer olduğu ve Bordo-Mavili formayı terleteceği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Buraya transferim kolay olmadı ancak bu süreçte bana gösterilen değeri sahadaki performansımla geri ödeyebileceğimi düşünüyorum. En büyük beklentim hızlı bir şekilde adapte olup takımımıza en kısa sürede faydalı olmak. Umarım bana karşı duyulan güveni boşa çıkarmam" dedi.

Genç eldiven Erce Kardeşler ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi: "Trabzonspor'a gelmeyi gerçekten çok istiyordum. Beni isteyen birkaç takım daha vardı ama benim önceliğim hep Trabzonspor'du. Bunu Altınordu'da bulunduğum dönemde de söylemiştim. Gelmeden önce Abdülkadir Parmak ile görüşmüştüm ve burasının aile gibi olduğunu söylemişti. Geldikten sonra gördüklerim bunun doğru olduğunu ortaya koydu. Bu futbolda çok önemli. Taraftarlarımız da bana destek mesajları attı. Hepsine teşekkür ederim. Formamızı en iyi şekilde taşımak istiyorum. Kulübümü en iyi şekilde temsil etmek amacındayım. İnşallah bizim için çok güzel bir sezon olur."