Campi’den fedakarlık
Trabzonspor'da transferler sürüyor. Bordo-mavili ekibin yeni transferleri Gaston Campi ve Erce Kardeşler, Trabzonspor forması giyebilmek için büyük fedakarlık gösterdiler.
Bordo-mavili ekibin yeni transferleri Gaston Campi ve Erce Kardeşler, Trabzonspor forması giyebilmek için büyük fedakarlık gösterdiler. Erce, Altınordu kulübünde 750 bin TL'lik alacağını bırakırken, Gaston Campi ise 100 bin euro'luk menajerlik ücretini kendi ödemeyi kabul etti.
ABDÜLKADİR ÇOK MUTLU
Abdülkadir Ömür Ömür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Abdülkadir "Doğup büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği Çarşıbaşı'nın simgesi olan keşanı Şanlı Trabzonspor forması ile birlikte tanıttığım için çok mutluyum.Yeni formamızla birlikte nice zaferlere..." diye konuştu.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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