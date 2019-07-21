Barcelonalı Pique'den Trabzonspor'a yeni mesaj!
Trabzonspor'un gri formasının tanıtım filmini alkış emojisiyle paylaşarak bordo-mavili taraftarların gönlünde taht kuran Barcelonalı Pique'den yeni mesaj geldi. İspanyol yıldız Trabzonspor'un "Teşekkürler Pique! Gri formamızdan sana ve değerli ailene göndereceğiz. Bordo-mavi Trabzonspor'dan, bordo-mavi Barcelona'ya sevgiler." paylaşımına Türkçe "Teşekkür ederim" yanıtını verdi.
Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique ile Trabzonspor'un sosyal medya üzerinden iletişimi devam ediyor.
Gerard Pique, Trabzonspor'un üçüncü forması için yapılan tanıtım filmini beğendiğini ifade edip, videoyu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetlemişti.
PIQUE'DEN YENİ MESAJ!
Trabzonspor'un bu mesajına Gerard Pique'den yanıt geldi. Yıldız oyuncu, Türkçe paylaşımında "Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Teşekkür ederim! https://t.co/EUSZ0LBXxT— Gerard Piqué (@3gerardpique) 22 Temmuz 2019
BARCELONA'DA PAYLAŞIMDA BULUNDU
Barcelona ise resmi hesabından Pique'nin paylaşımını alıntıladı ve "Bir blaugrana(bordo-mavi) kulübünden diğerine" şeklinde tweet attı.
???? From one blaugrana club to another. ???? @Trabzonspor https://t.co/4ls69W2WR4— FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 Temmuz 2019
TRABZONSPOR'DAN FORMA SÖZÜ GELMİŞTİ
Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.
Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique'ye, "Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor'dan, Bordo-Mavi Barcelona'ya sevgilerle" notuyla forma gönderme sözü verdi.
¡Gracias Piqué! Enviaremos una camiseta gris nuestra, a ti y a tu querida familia. Un saludo de azul y grana de Trabzonspor al azul y grana de Barcelona! https://t.co/oUsM48e32W— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 20 Temmuz 2019
GRİ FORMA SATIŞLARI İKİYE KATLADI
Gri forma satışları ikiye katladı Forma satış mağazalarından gelen bilgilere göre Bordo Mavili takımın 3. forması olan gri formadan 15 bin adet satıldı.
TS Club'lar tam gün mesai yaparken 15 bin gibi bir rakamı yakalayan Bordo Mavililer böylelikle bir günde satılan en fazla forma rekorunu kırarak 3,5 milyon TL'lik bir gelir sağladı.
Toplamda 30 bin forma satış rakamına ulaşan Bordo Mavililer yöneticilerin ve bürokratların verdikleri sözleri yerine getirmesi sonrası rakamı katlaması bekleniyor.
- 22.07.2019
- Güncelleme: 22.07.2019 07:56
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Barcelonalı Pique'den Trabzonspor'a yeni mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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