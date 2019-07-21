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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Barcelonalı Pique'den 'a yeni mesaj!

Barcelonalı Pique'den Trabzonspor'a yeni mesaj!

'un gri formasının tanıtım filmini alkış emojisiyle paylaşarak bordo-mavili taraftarların gönlünde taht kuran Barcelonalı Pique'den yeni mesaj geldi. İspanyol yıldız Trabzonspor'un "! Gri formamızdan sana ve değerli ailene göndereceğiz. Bordo-mavi Trabzonspor'dan, bordo-mavi 'ya sevgiler." paylaşımına Türkçe "Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

'nın savunma oyuncusu ile 'un sosyal medya üzerinden iletişimi devam ediyor.

Gerard Pique, Trabzonspor'un üçüncü forması için yapılan tanıtım filmini beğendiğini ifade edip, videoyu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetlemişti.

Pique'den Trabzonspor'a alkış

PIQUE'DEN YENİ MESAJ!

Trabzonspor'un bu mesajına Gerard Pique'den yanıt geldi. Yıldız oyuncu, Türkçe paylaşımında "Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BARCELONA'DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Barcelona ise resmi hesabından Pique'nin paylaşımını alıntıladı ve "Bir blaugrana(bordo-mavi) kulübünden diğerine" şeklinde tweet attı.

Trabzonspor'un

TRABZONSPOR'DAN FORMA SÖZÜ GELMİŞTİ

Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.

Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique'ye, "Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor'dan, Bordo-Mavi Barcelona'ya sevgilerle" notuyla forma gönderme sözü verdi.

GRİ FORMA SATIŞLARI İKİYE KATLADI

Gri forma satışları ikiye katladı Forma satış mağazalarından gelen bilgilere göre Bordo Mavili takımın 3. forması olan gri formadan 15 bin adet satıldı.

TS Club'lar tam gün mesai yaparken 15 bin gibi bir rakamı yakalayan Bordo Mavililer böylelikle bir günde satılan en fazla forma rekorunu kırarak 3,5 milyon TL'lik bir gelir sağladı.

Toplamda 30 bin forma satış rakamına ulaşan Bordo Mavililer yöneticilerin ve bürokratların verdikleri sözleri yerine getirmesi sonrası rakamı katlaması bekleniyor.

  1. 22.07.2019
  2. Güncelleme: 22.07.2019 07:56
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