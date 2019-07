Barcelonalı Pique'den Trabzonspor'a yeni mesaj!

Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique ile Trabzonspor'un sosyal medya üzerinden iletişimi devam ediyor.

Gerard Pique, Trabzonspor'un üçüncü forması için yapılan tanıtım filmini beğendiğini ifade edip, videoyu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetlemişti.

PIQUE'DEN YENİ MESAJ!

Trabzonspor'un bu mesajına Gerard Pique'den yanıt geldi. Yıldız oyuncu, Türkçe paylaşımında "Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BARCELONA'DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Barcelona ise resmi hesabından Pique'nin paylaşımını alıntıladı ve "Bir blaugrana(bordo-mavi) kulübünden diğerine" şeklinde tweet attı.

???? From one blaugrana club to another. ???? @Trabzonspor https://t.co/4ls69W2WR4