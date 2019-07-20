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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Tek kelime ile muhteşem

Tek kelime ile muhteşem

, yeni sezonda kullanacağı gri formasının bugün satışa çıkacağını açıkladı. Gri formalarının satışa sunulacağı Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yayınlanan video ile açıklanırken, Karadeniz yöresine ait ‘Keşan’ motiflerinin forma üzerinde yer alması dikkat çekti.

Abdülkadir Ömür'ün önce tişörtünün üzerine ismini ve numarasını yazması, ardından annesinin gizlice forma dokumasının yer aldığı video 'tek kelime ile muhteşem' bulundu. Ayrıca formada 'keşan' motiflerinin yer alması çok beğenildi. Taraftarlar "Hem forma muhteşem hem de video. Bugüne kadar yapılanların en iyisi" yorumunda birleşti.
Trabzonspor yeni sezonun son formasını tanıttı

  1. 20.7.2019
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