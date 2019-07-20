Tek kelime ile muhteşem
Trabzonspor, yeni sezonda kullanacağı gri formasının bugün satışa çıkacağını açıkladı. Gri formalarının satışa sunulacağı Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yayınlanan video ile açıklanırken, Karadeniz yöresine ait ‘Keşan’ motiflerinin forma üzerinde yer alması dikkat çekti.
Abdülkadir Ömür'ün önce tişörtünün üzerine ismini ve numarasını yazması, ardından annesinin gizlice forma dokumasının yer aldığı video 'tek kelime ile muhteşem' bulundu. Ayrıca formada 'keşan' motiflerinin yer alması çok beğenildi. Taraftarlar "Hem forma muhteşem hem de video. Bugüne kadar yapılanların en iyisi" yorumunda birleşti.
- 20.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mesut Özil'den 'sarı saç' açıklaması
Toplam 1
Yorum
abcd Tam uzaylı olmuş şimdi
-
‘Harry Potter büyü yaptı’
Toplam 1
Yorum
filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
-
Cimbom’a yakın
Toplam 1
Yorum
mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Tek kelime ile muhteşem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.