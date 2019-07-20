Abdülkadir Ömür'ün önce tişörtünün üzerine ismini ve numarasını yazması, ardından annesinin gizlice forma dokumasının yer aldığı video 'tek kelime ile muhteşem' bulundu. Ayrıca formada 'keşan' motiflerinin yer alması çok beğenildi. Taraftarlar "Hem forma muhteşem hem de video. Bugüne kadar yapılanların en iyisi" yorumunda birleşti.