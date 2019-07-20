Fırtına şahlandı
2+1 yıllık imza atan 28 yaşındaki stoper için Estudiantes’e 898 bin dolar, 25 yaşındaki kaleci için (3+1) Altınordu’ya 2.5 milyon TL ödenecek. Campi toplam 1 milyon 460 bin euro alacak
Trabzonspor dün iki bomba birden patlattı. Bordo-mavililer, Gaston Campi'ye 2+1, Erce Kardeşler'e 3+1 yıllık imza attırdı. 28 yaşındaki Arjantinli stoper için KAP'a gönderilen açıklamada, "Estudiantes'e 898 bin dolar sözleşme fesih bedeli ödenecek. Estudiantes'e, futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış bedelinin % 20'si verilecek. Campi'ye 2019-20 sezonu için 339 bin euro, 2020-21 için 534 bin euro ve 2021-22 için 587 bin 400 euro ödenecek. İki sezon Süper Lig ve UEFA maçlarının %80'inde en az 30 dakika oynarsa opsiyon geçerli olacak. Menajerlik bedelini futbolcu karşılayacak" denildi. Estudiantes'e bu ay 498 bin, 2020'nin 7. ayında da 400 bin dolar ödenecek.
BU YIL 575 BİN TL ALACAK
Karadeniz ekibi, Erce Kardeşler için Altınordu'ya 2 milyon 500 bin TL bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, Altınordu'ya futbolcunun, bir sezonda 15 resmi maça (Süper Lig ve UEFA) ilk 11'de başlaması ve en az 45 dakika oynamış olması şartıyla, bir kereye mahsus olmak üzere 160 bin TL, futbolcunun bir sezonda 25 resmi maça (Süper Lig ve UEFA) ilk 11'de başlaması ve en az 45 dakika oynamış olması şartıyla, bir kereye mahsus 160 bin TL verecek. Oyuncuya 2019- 20 sezonu için 1 milyon 575 bin lira, 2020-21 için 1 milyon 825 bin lira, 2021- 22 için 2 milyon 75 bin lira ödenecektir. Opsiyonun kullanılması halinde 2022- 23 için 2 milyon 250 bin lira ödeneceği açıklandı.
KAMPTA İMZA ATACAKLAR
Yeni transferler Gaston Campi ve Erce Kardeşler, mukaveleyi bordo-mavili takımın Avusturya kampında imzalayacak. Oyuncuların Trabzon'da sağlık taramasından geçtikten sonra sözleşmeyi imzaladığı ancak basın önündeki sözleşme imzalama töreninin kampta yapılacağı belirtildi.
SAVAŞ YENİ BAŞLIYOR
Yeni transfer Erce Kardeşler, savaşmaya geldiğini söyledi. 25 yaşındaki eldiven, "Savaş yeni başlıyor. Armayı en güzel şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Trabzon benim içime yatan ve sinen ekipti. Abdulkadir Parmak da orada benim çok yakın arkadaşım. Trabzonspor formasını alınımın akıyla giyip terleteceğimden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre SEL
BU YIL 575 BİN TL ALACAK
Karadeniz ekibi, Erce Kardeşler için Altınordu'ya 2 milyon 500 bin TL bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, Altınordu'ya futbolcunun, bir sezonda 15 resmi maça (Süper Lig ve UEFA) ilk 11'de başlaması ve en az 45 dakika oynamış olması şartıyla, bir kereye mahsus olmak üzere 160 bin TL, futbolcunun bir sezonda 25 resmi maça (Süper Lig ve UEFA) ilk 11'de başlaması ve en az 45 dakika oynamış olması şartıyla, bir kereye mahsus 160 bin TL verecek. Oyuncuya 2019- 20 sezonu için 1 milyon 575 bin lira, 2020-21 için 1 milyon 825 bin lira, 2021- 22 için 2 milyon 75 bin lira ödenecektir. Opsiyonun kullanılması halinde 2022- 23 için 2 milyon 250 bin lira ödeneceği açıklandı.
KAMPTA İMZA ATACAKLAR
Yeni transferler Gaston Campi ve Erce Kardeşler, mukaveleyi bordo-mavili takımın Avusturya kampında imzalayacak. Oyuncuların Trabzon'da sağlık taramasından geçtikten sonra sözleşmeyi imzaladığı ancak basın önündeki sözleşme imzalama töreninin kampta yapılacağı belirtildi.
SAVAŞ YENİ BAŞLIYOR
Yeni transfer Erce Kardeşler, savaşmaya geldiğini söyledi. 25 yaşındaki eldiven, "Savaş yeni başlıyor. Armayı en güzel şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Trabzon benim içime yatan ve sinen ekipti. Abdulkadir Parmak da orada benim çok yakın arkadaşım. Trabzonspor formasını alınımın akıyla giyip terleteceğimden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre SEL
- 20.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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