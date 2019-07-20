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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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100 bin Euro’ya gitti

100 bin Euro’ya gitti

, Toure’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP’a bildirdi. Açıklamada, “Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550 bin euro garanti ücret ödemeli 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 100 bin euro fesih tazminatı ödenecektir” denildi. Toure daha sonra G.Birliği’ne iki yıllık imza attı.

Yönetim Toure'ye katkılarından dolayı plaket verdi. Kulüp binasında organize edilen tören ile idari menajer Emrah Tok'un hizmetlerinden dolayı Toure'ye teşekkür ederek plaket sunduğu ifade edildi. Toure de bordo-mavili ekibe başarılar diledi.
  1. 20.7.2019
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