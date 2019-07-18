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18 Temmuz 2019, Perşembe
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'da sıra golcüde

Trabzonspor'da sıra golcüde

sırası golcüye geldi… 'de mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, artık forvet takviyesine odaklandı. kampına golcü oyuncuyu getirmeyi planlayan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren yönetim, Anderlecht forması giyen ismine kilitlendi.

'da sırası golcüye geldi… 'de mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, artık forvet takviyesine odaklandı. kampına golcü oyuncuyu getirmeyi planlayan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren yönetim, Anderlecht forması giyen ismine kilitlendi. Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki santrfor için 1 milyonu peşin olmak üzere 2 milyon euro önerildi. Bordo-mavililer, bir hafta içinde transferi sonuçlandırmak istiyor. Fırtına'nın diğer alternatifleri ise 'de forma giyen 34 yaşındaki İbisevic ve Hoffenheim'ın 31 yaşındaki golcüsü Szalai. Bu isimlerden birinin imza atması bekleniyor.

  1. 18.7.2019
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