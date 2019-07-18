Trabzonspor'da sıra golcüde
Transfer sırası golcüye geldi… Stoper Campi'de mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, artık forvet takviyesine odaklandı. Avusturya kampına golcü oyuncuyu getirmeyi planlayan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren yönetim, Anderlecht forması giyen Hırvat İvan Santini ismine kilitlendi.
Trabzonspor'da transfer sırası golcüye geldi… Stoper Campi'de mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, artık forvet takviyesine odaklandı. Avusturya kampına golcü oyuncuyu getirmeyi planlayan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren yönetim, Anderlecht forması giyen Hırvat İvan Santini ismine kilitlendi. Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki santrfor için 1 milyonu peşin olmak üzere 2 milyon euro önerildi. Bordo-mavililer, bir hafta içinde transferi sonuçlandırmak istiyor. Fırtına'nın diğer alternatifleri ise Hertha Berlin'de forma giyen 34 yaşındaki İbisevic ve Hoffenheim'ın 31 yaşındaki golcüsü Szalai. Bu isimlerden birinin imza atması bekleniyor.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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