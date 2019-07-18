Ömür Avrupa’nın zirvesinde

Dünyaca ünlü İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un düzenlediği #GoldenBoy ödüllerinin ilk tur oylamasında Abdülkadir Ömür birinci oldu. Oylamanın ikinci turuna geçildi. İkinci tur oylamasında Ömür 53. sırada oyları bekliyor. Trabzonspor'da genç futbolcuya oy atılması için çağrıda bulundu.

TOURE ARAYIŞTA

Yönetimin kendisine takım bulması için izin verdiği Zargo Toure şu ana kadar bunu başaramadı. Bordo-mavili kulüpten yılda 550 bin euro garanti ücret kazanan 29 yaşındaki stoper henüz bu rakamları öneren bir teklif alamadı. Yönetim, onun yerine başka bir stoper almak istiyor.