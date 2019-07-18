Ömür Avrupa’nın zirvesinde
Dünyaca ünlü İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un düzenlediği #GoldenBoy ödüllerinin ilk tur oylamasında Abdülkadir Ömür birinci oldu. Oylamanın ikinci turuna geçildi.
Dünyaca ünlü İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un düzenlediği #GoldenBoy ödüllerinin ilk tur oylamasında Abdülkadir Ömür birinci oldu. Oylamanın ikinci turuna geçildi. İkinci tur oylamasında Ömür 53. sırada oyları bekliyor. Trabzonspor'da genç futbolcuya oy atılması için çağrıda bulundu.
TOURE ARAYIŞTA
Yönetimin kendisine takım bulması için izin verdiği Zargo Toure şu ana kadar bunu başaramadı. Bordo-mavili kulüpten yılda 550 bin euro garanti ücret kazanan 29 yaşındaki stoper henüz bu rakamları öneren bir teklif alamadı. Yönetim, onun yerine başka bir stoper almak istiyor.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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