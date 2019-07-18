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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Ömür Avrupa’nın zirvesinde

Ömür Avrupa’nın zirvesinde

Dünyaca ünlü İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un düzenlediği # Ömür birinci oldu. Oylamanın ikinci turuna geçildi.

Dünyaca ünlü İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un düzenlediği # Ömür birinci oldu. Oylamanın ikinci turuna geçildi. oylamasında Ömür 53. sırada oyları bekliyor. 'da genç futbolcuya oy atılması için çağrıda bulundu.

TOURE ARAYIŞTA
Yönetimin kendisine takım bulması için izin verdiği Zargo Toure şu ana kadar bunu başaramadı. Bordo-mavili kulüpten yılda 550 bin euro garanti ücret kazanan 29 yaşındaki stoper henüz bu rakamları öneren bir teklif alamadı. , onun yerine başka bir stoper almak istiyor.

  1. 18.7.2019
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