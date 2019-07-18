İlk bölüm sona erdi
Fırtına, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezon kampının birinci etap çalışmalarını tamamladı. Futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.
Fırtına, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezon kampının birinci etap çalışmalarını tamamladı. Futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı. Birinci grup toparlanma, ikinci grup ise dayanıklılık esaslı yüksek şiddetli koşu yaptı.
TAKIMA İKİ GÜN İZİN
Ünal Karaman, 14 gündür çalışmalarını Trabzon'da sürdüren bordo-mavili takıma iki günlük izin verdi. Takım 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11:30 sıralarında Avusturya'ya hareket edecek. Bordo-mavililer, ikinci hazırlık kampında 10 gün süreyle Avusturya'nın Linz şehrinde çalışacak.
RAKİPLER BELLİ OLDU
Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştireceği Avusturya'da 5 hazırlık maçı oynayacak. İlk karşılaşmanın 22 Temmuz'da Macaristan'ın Haladas Szombathely takımı ile oynanacağı aktarıldı. Bordo-mavililer, 23 Temmuz'da Ajman Club (BAE), 25 Temmuz'da TSG 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz'da Parma Calcio 1913 (İtalya), 29 Temmuz'da ise Hellas Verona (İtalya) ile karşılaşacak.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
İlk bölüm sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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