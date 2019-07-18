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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Eşi benzeri yok

Eşi benzeri yok

Rodallega (33), (32) ve İbanez (30) gibi tecrübeli isimlerle yollarını ayıran (20), Yusuf (20), Atakan (18), Salih (17), Taha (18), Doğan (22), Ahmet (21) ve Andjusic'le (22) kadrosunu güçlendirdi.

Rodallega (33), (32) ve İbanez (30) gibi tecrübeli isimlerle yollarını ayıran (20), Yusuf (20), Atakan (18), Salih (17), Taha (18), Doğan (22), Ahmet (21) ve Andjusic'le (22) kadrosunu güçlendirdi. Bu operasyonla birlikte yaş ortalamasını 23.3'e düşüren bordo-mavililer, Avrupa'nın en genç takımı oldu. , , , ve olmak üzere 5 büyük ligde de bu yaş ortalamasının altında bir ekip yok.

EN YAŞLISI PEREİRA
Takımdaki en yaşlı isim Portekizli sağ bek Joao Pereira (35) olurken, en genç oyuncu ise 16 yaşındaki Kağan Moradaoğlu oldu. Pereira (35), Sosa (34) ve Mikel (32) gibi tecrübeli isimler, genç oyunculara yeni sezonda yol gösterecek. Yönetim ve teknik heyet de takım içerisindeki bu dengeden bir hayli memnun. Gençler, enerjileri ile tecrübeliler ise deneyimleri ile 'a katkı sağlamaya çalışacak.

  1. 18.7.2019
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