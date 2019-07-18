Eşi benzeri yok
Rodallega (33), Olcay Şahan (32) ve İbanez (30) gibi tecrübeli isimlerle yollarını ayıran Fırtına; Fıratcan (20), Yusuf (20), Atakan (18), Salih (17), Taha (18), Doğan (22), Ahmet (21) ve Andjusic'le (22) kadrosunu güçlendirdi.
Rodallega (33), Olcay Şahan (32) ve İbanez (30) gibi tecrübeli isimlerle yollarını ayıran Fırtına; Fıratcan (20), Yusuf (20), Atakan (18), Salih (17), Taha (18), Doğan (22), Ahmet (21) ve Andjusic'le (22) kadrosunu güçlendirdi. Bu operasyonla birlikte yaş ortalamasını 23.3'e düşüren bordo-mavililer, Avrupa'nın en genç takımı oldu. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere 5 büyük ligde de bu yaş ortalamasının altında bir ekip yok.
EN YAŞLISI PEREİRA
Takımdaki en yaşlı isim Portekizli sağ bek Joao Pereira (35) olurken, en genç oyuncu ise 16 yaşındaki Kağan Moradaoğlu oldu. Pereira (35), Sosa (34) ve Mikel (32) gibi tecrübeli isimler, genç oyunculara yeni sezonda yol gösterecek. Yönetim ve teknik heyet de takım içerisindeki bu dengeden bir hayli memnun. Gençler, enerjileri ile tecrübeliler ise deneyimleri ile Trabzonspor'a katkı sağlamaya çalışacak.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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