Eşi benzeri yok

Rodallega (33), Olcay Şahan (32) ve İbanez (30) gibi tecrübeli isimlerle yollarını ayıran Fırtına; Fıratcan (20), Yusuf (20), Atakan (18), Salih (17), Taha (18), Doğan (22), Ahmet (21) ve Andjusic'le (22) kadrosunu güçlendirdi. Bu operasyonla birlikte yaş ortalamasını 23.3'e düşüren bordo-mavililer, Avrupa'nın en genç takımı oldu. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere 5 büyük ligde de bu yaş ortalamasının altında bir ekip yok.

EN YAŞLISI PEREİRA

Takımdaki en yaşlı isim Portekizli sağ bek Joao Pereira (35) olurken, en genç oyuncu ise 16 yaşındaki Kağan Moradaoğlu oldu. Pereira (35), Sosa (34) ve Mikel (32) gibi tecrübeli isimler, genç oyunculara yeni sezonda yol gösterecek. Yönetim ve teknik heyet de takım içerisindeki bu dengeden bir hayli memnun. Gençler, enerjileri ile tecrübeliler ise deneyimleri ile Trabzonspor'a katkı sağlamaya çalışacak.