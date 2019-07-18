Erce Kardeşler Trabzon’da

Spor Toto 1. Lig kulübü Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler, Trabzonspor'la anlaştı. 25 yaşındaki file bekçisi önceki gece Erzurum kampından ayrılarak Trabzon'a gitti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Erce'nin Fırtına'nın 20 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılmak için vize işlemlerini yapacağı belirtildi. Taraflar anlaşırken, Altınordu'nun bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı öğrenildi. Son 3 sezonda A takımın kalesini koruyan başarılı eldiven, 1. Lig'de 98 müsabakaya çıktı.

BUZLAR ERİDİ

Altınordu ile Trabzonspor arasında Karadeniz temsilcisinin geçen ay İzmir ekibinin altyapısından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz'ü almasıyla oluşan buzlar, Erce transferiyle eridi. Altınordu, etik olmadığı savunduğu transferler sonrası Trabzonspor'u suçlamıştı.