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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Erce Kardeşler Trabzon’da

Erce Kardeşler Trabzon’da

1. Lig kulübü Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler, 'la anlaştı. 25 yaşındaki file bekçisi önceki gece kampından ayrılarak Trabzon'a gitti.

1. Lig kulübü Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler, 'la anlaştı. 25 yaşındaki file bekçisi önceki gece kampından ayrılarak Trabzon'a gitti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Erce'nin Fırtına'nın 20 Temmuz'da başlayacak kampına katılmak için vize işlemlerini yapacağı belirtildi. Taraflar anlaşırken, Altınordu'nun bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı öğrenildi. Son 3 sezonda A takımın kalesini koruyan başarılı eldiven, 1. Lig'de 98 müsabakaya çıktı.

BUZLAR ERİDİ
Altınordu ile Trabzonspor arasında temsilcisinin geçen ay ekibinin altyapısından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz'ü almasıyla oluşan buzlar, Erce transferiyle eridi. Altınordu, etik olmadığı savunduğu transferler sonrası Trabzonspor'u suçlamıştı.

  1. 18.7.2019
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