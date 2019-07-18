Erce Kardeşler Trabzon’da
Spor Toto 1. Lig kulübü Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler, Trabzonspor'la anlaştı. 25 yaşındaki file bekçisi önceki gece Erzurum kampından ayrılarak Trabzon'a gitti.
Spor Toto 1. Lig kulübü Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler, Trabzonspor'la anlaştı. 25 yaşındaki file bekçisi önceki gece Erzurum kampından ayrılarak Trabzon'a gitti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Erce'nin Fırtına'nın 20 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılmak için vize işlemlerini yapacağı belirtildi. Taraflar anlaşırken, Altınordu'nun bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı öğrenildi. Son 3 sezonda A takımın kalesini koruyan başarılı eldiven, 1. Lig'de 98 müsabakaya çıktı.
BUZLAR ERİDİ
Altınordu ile Trabzonspor arasında Karadeniz temsilcisinin geçen ay İzmir ekibinin altyapısından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz'ü almasıyla oluşan buzlar, Erce transferiyle eridi. Altınordu, etik olmadığı savunduğu transferler sonrası Trabzonspor'u suçlamıştı.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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