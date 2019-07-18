Avdijaj 11’e göz kırpıyor

Hem büyük umutlarla hem de büyük soru işaretleri ile gelen Donis Avdijaj kısa sürede yeteneklerini sergilemeye başladı. 22 yaşındaki hücumcu, Trabzon'a ve takım arkadaşlarına çabuk alıştı. Bire birlerde çok etkili olan ve her iki kanadı inanılmaz kullanan genç oyuncu, teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne girdi. Avdijaj'ın çalışkanlığından oldukça memnun olan tecrübeli çalıştırıcı da öğrencisiyle yakından ilgilenmeye başladı. Yıldız oyuncunun fark yaratacağını düşünen Karaman, Avdijaj'ı şimdiden 11 için hazırlıyor.

KAPTAN DÜMENDE

Kaptan Jose Sosa, duruşu ve profesyonelliğe genç oyunculara rol model olmaya devam ediyor. Her antrenman sonrası farklı bir gençle özel sohbet gerçekleştiren Arjantinli oyuncu, teknik direktör Ünal Karaman'ın da sahadaki gözü kulağı olacak. Sosa'nın ayrıca saha dışında da takım arkadaşlarıyla zaman geçirmesi ve onlara yardımcı olması hem teknik heyeti hem de yönetimi fazlasıyla memnun ediyor.

İKİ GENCE MİLLİ DAVET

U19 Milli Takımımızın 30 Temmuz ve 1 Ağustos 2019 tarihlerinde deplasmanda Belarus U19 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Trabzonspor'dan Taha Tunç ve Atakan Gündüz aday kadroya davet edilen isimler oldular.