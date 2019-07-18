Avdijaj 11’e göz kırpıyor
Hem büyük umutlarla hem de büyük soru işaretleri ile gelen Donis Avdijaj kısa sürede yeteneklerini sergilemeye başladı. 22 yaşındaki hücumcu, Trabzon'a ve takım arkadaşlarına çabuk alıştı.
Hem büyük umutlarla hem de büyük soru işaretleri ile gelen Donis Avdijaj kısa sürede yeteneklerini sergilemeye başladı. 22 yaşındaki hücumcu, Trabzon'a ve takım arkadaşlarına çabuk alıştı. Bire birlerde çok etkili olan ve her iki kanadı inanılmaz kullanan genç oyuncu, teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne girdi. Avdijaj'ın çalışkanlığından oldukça memnun olan tecrübeli çalıştırıcı da öğrencisiyle yakından ilgilenmeye başladı. Yıldız oyuncunun fark yaratacağını düşünen Karaman, Avdijaj'ı şimdiden 11 için hazırlıyor.
KAPTAN DÜMENDE
Kaptan Jose Sosa, duruşu ve profesyonelliğe genç oyunculara rol model olmaya devam ediyor. Her antrenman sonrası farklı bir gençle özel sohbet gerçekleştiren Arjantinli oyuncu, teknik direktör Ünal Karaman'ın da sahadaki gözü kulağı olacak. Sosa'nın ayrıca saha dışında da takım arkadaşlarıyla zaman geçirmesi ve onlara yardımcı olması hem teknik heyeti hem de yönetimi fazlasıyla memnun ediyor.
İKİ GENCE MİLLİ DAVET
U19 Milli Takımımızın 30 Temmuz ve 1 Ağustos 2019 tarihlerinde deplasmanda Belarus U19 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Trabzonspor'dan Taha Tunç ve Atakan Gündüz aday kadroya davet edilen isimler oldular.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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