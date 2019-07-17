Hoş geldin Campi
Bordo-mavililer, uzun zamandır transfer etmek istediği Gaston Campi'ye kavuşuyor. 28 yaşındaki Arjantinli stoper bugün Trabzon'da sağlık kontrolünden geçirilecek.
Bordo-mavililer, uzun zamandır transfer etmek istediği Gaston Campi'ye kavuşuyor. 28 yaşındaki Arjantinli stoper bugün Trabzon'da sağlık kontrolünden geçirilecek. Estudiantes kulübü, Campi'nin hem sağlık kontrolünden geçmesi hem de transferin detaylarını netleştirmesi için Türkiye'ye gitmesine izin verildiğini açıkladı. Bordo mavililer, tecrübeli savunmacı ile daha önce anlaşmaya varmış, kulübüyle olan sorunları çözmeye uğraşıyordu. Arjantinli oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra, 1 yılı opsiyonlu 3 senelik imza atacak. Fırtına'nın Estudiantes'e 800 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonki performansı yakından takip edilen Campi, özellikle savunmadan oyun kurma ve ilk hamlelerdeki yüksek başarısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Campi'nin gelişiyle takımdaki stoper sayısı altıya yükselmiş oldu.
Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, Gaston Campi transferinde de farkını gösterdi. 6 Haziran'da Arjantinli stoperin Trabzonspor'a geleceğini ilk kez tüm Türkiye'ye duyuran FOTOMAÇ, bir kez daha haklı çıkmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadı.
- 17.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Hoş geldin Campi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.