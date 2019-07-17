Hoş geldin Campi

Bordo-mavililer, uzun zamandır transfer etmek istediği Gaston Campi'ye kavuşuyor. 28 yaşındaki Arjantinli stoper bugün Trabzon'da sağlık kontrolünden geçirilecek. Estudiantes kulübü, Campi'nin hem sağlık kontrolünden geçmesi hem de transferin detaylarını netleştirmesi için Türkiye'ye gitmesine izin verildiğini açıkladı. Bordo mavililer, tecrübeli savunmacı ile daha önce anlaşmaya varmış, kulübüyle olan sorunları çözmeye uğraşıyordu. Arjantinli oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra, 1 yılı opsiyonlu 3 senelik imza atacak. Fırtına'nın Estudiantes'e 800 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonki performansı yakından takip edilen Campi, özellikle savunmadan oyun kurma ve ilk hamlelerdeki yüksek başarısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Campi'nin gelişiyle takımdaki stoper sayısı altıya yükselmiş oldu.



Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, Gaston Campi transferinde de farkını gösterdi. 6 Haziran'da Arjantinli stoperin Trabzonspor'a geleceğini ilk kez tüm Türkiye'ye duyuran FOTOMAÇ, bir kez daha haklı çıkmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadı.