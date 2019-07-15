Sabrın sonu forvet
Bordo-mavili kulübün başkanı Ağaoğlu forvet ve stoper için taraftarın sabretmesini istedi. Ağaoğlu “Cimrilikten değil, doğru zaman, doğru fiyat ve doğru oyuncuyu arıyoruz. Kampa yetiştirmek için uğraşıyoruz” dedi
DÖRT YÖNLÜ OLSUN!
Ahmet Ağaoğlu, zirveye oynayacak bir kadro kurmak için uğraştıklarını söyledi. Bordo-mavili ekibin başkanı "Zaten orta sahaya oyuncu bakarken transfer görüşmelerinde 'İki yönlü oynayabiliyor musun?' diye soruyorum. Sonra kafama takılıyor. 'Dört yönlü olmaz mı diye. Arada bir soğa sola gitsin' İnsanlar forma alıyor, kombine alıyor, aile bütçesinden kısıyorlar. Biz de onların harcadığı parayı harcıyoruz. Orada 4 defa gerekiyorsa biz 5 defa 10 defa düşünüyoruz" dedi. Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp'in kendisinden 4 kat daha cimri ve 4 kat daha iyi pazarlık yaptığını söyledi. Yeni transferi kampa yetiştireceklerini belirtti.
YUSUF GİDER KARDEŞİ GELİR
"Aman Yusuf gitmesin, aman Abdülkadir gitmesin. Bu anlayış tarihe karışacak. Çünkü Yusuf giderse Yusuf 2 var Yusuf 3 var. Yusuf giderse kardeşi Furkan var mesela. Abdülkadir giderse Ahmet var, Mehmet var. Trabzonspor bu süreçleri yaşarken asla zirve yarışından geri kalmayacak. Geçen sene o kadar zorluğa rağmen kaldık mı? Kalmadık."
ÖYLE KOLAY DEĞİL
"17 yaşındaki bir çocuktan bugün şampiyonluk bekleyemezsiniz. Bunun üzerine iki sene daha koymamız gerekiyor. Forvet hattına bakınca gelecekte Türk futbolunu domine edecek gençlere sahibiz. Başarı öyle kolay gelmiyor. Sabırla bekleyerek meyvelerini toplayacağız"
TİSKİ KONUSU GÜNDEMDE
"Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin TİSKİ aracılığıyla su faturalarından Trabzonspor'a bir miktar ücret aktarılma konusu gündemde. Bunun hukuki tarafları oluşturulmaya çalışılıyor. Belediye başkanımızın konuya bakışı sıcak. Sponspor konusunda ise iki seçeneğimiz var."
MAHKEME AÇIKLAYACAK
"2010-11 sezonuyla ilgili bu hafta mahkemenin bir karar açıklaması gerekiyor. Pazartesi olmasa da onu takip eden günlerde mutlaka bir karar bekliyoruz. Ayrıca CAS'ta bir de UEFA ile davamız var. Gelirlerimizin yüzde 50'sine el konulmasıyla alakalı. İyi haberler bekliyoruz"
TARAFTAR EN ÖNEMLİ PARÇA
"Bir taraftardan farkım yok. Ben de heyecanla UEFA ön eleme maçlarımız, play-off maçımız başlasın istiyorum. Lig başlasın istiyorum. Bu sezon taraftara çok ihtiyacımız var. Onlar bu takımın çok önemli bir parçası ama bazıları benim gibi sabırsız. Hemen şampiyon olalım istiyorlar. Sağlıklı bir yapı oluşturulmadan sürdürülebilir başarı zor"
- 15.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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