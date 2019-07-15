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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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" mihenk taşıdır"

"15 Temmuz mihenk taşıdır"

Başkanı , devlet geleneğine inananların ’u asla unutmamasını ve gelecek kuşaklara unutturmaması gerektiğini söyledi.

Karadeniz ekibinde başkan , Türk halkının FETÖ'cü hainlere karşı destan yazdığı günü yaşananların asla unutulmayacağını söyledi. Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" başlığıyla bir bildiri yayınlayan Ahmet Ağaoğlu, "Tüm ulusumuzun kaderini değiştiren bu tarihi olayın üçüncü yıl dönümünde, alçak darbe girişimini önlemek için canını siper eden aziz kahramanlarımızın anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. 15 Temmuz, tanık olan hiçbir vatandaşımızın unutamayacağı ulus tarihimiz için kapkara bir günün adıdır" ifadelerini kullandı.

CANLARINI VERDİLER
Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "15 Temmuz, devleti ele geçirmek isteyen FETÖ'nün ülkeyi korku ve kana buladığı bir kırılma anıdır. 15 Temmuz, toplumun her kesiminden binlerce insanın meş'um kalkışmayı püskürtmek için canını ortaya koyduğu bir mihenk taşıdır. Devlet geleneğine inananlar bu günü asla unutmamalı ve gelecek kuşaklar nezdinde de unutturulmamalıdır. Ben, tüm ulusumuzun kaderini değiştiren bu tarihi olayın üçüncü yıl dönümünde, alçak darbe girişimini önlemek için canını siper eden aziz kahramanlarımızın anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"
  1. 15.7.2019
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