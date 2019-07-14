Zargo Toure hancı gibi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Zargo Toure hancı gibi

hancı gibi

Zargo Toure hancı gibi

Trabzonspor'da yönetimin kendisine takım bulmasını söylediği henüz bir teklif getirmedi. 600 bin Euro kazanan Toure'yi göndermek isteyen yönetim, onun yerine başka bir stoper almak istiyor.

Yönetimin kendisine takım bulması için izin verdiği şu ana kadar bunu başaramadı. Bordo-mavili kulüpten yılda 600 bin euro garanti ücret kazanan 29 yaşındaki stoper henüz bu rakamları öneren bir teklif alamadı. Yönetim, onun yerine başka bir stoper almak istiyor.
  1. 14.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zargo Toure hancı gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN