Zargo Toure hancı gibi
Trabzonspor'da yönetimin kendisine takım bulmasını söylediği Zargo Toure henüz bir teklif getirmedi. 600 bin Euro kazanan Toure'yi göndermek isteyen yönetim, onun yerine başka bir stoper almak istiyor.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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