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14 Temmuz 2019, Pazar
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ile ömürlük imza

Jose Sosa ile ömürlük imza

yönetimi kaptan 'ya bir öneride bulundu. Bordo-mavililer, yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Sosa'ya 'Ücretinde indirime git, sözleşmeni uzatalım' dedi.

Karadeniz ekibinde yönetim, 'nın sözleşmesini yenileme kararı almıştı. 34 yaşındaki orta sahaya "Yılda 3.5 milyon euro alıyorsun. Gel bu parada indirime git, sözleşmeni uzatalım. Sen burayı seviyorsun, taraftarı da seni seviyor. Jübileni burada yapalım" dediği öğrenildi. Ailesiyle görüşüp net kararını verecek.
  1. 14.7.2019
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