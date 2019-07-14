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14 Temmuz 2019, Pazar
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İrfan Can tamam

İrfan Can tamam

kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, 'da forma giyen 21 yaşındaki kaleci ile anlaşma sağladı.

Transferin hızlı ekibi olan bordo- mavililer, 'ı da renklerine bağladı. ile uzun süredir pazarlıklarını sürdüren mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Güney ekibine bu transfer için 100 bin euro ödeyecek. Adanaspor ile anlaşan Trabzonspor, 21 yaşındaki kaleciyi şehre davet etti. İrfan Can Eğribayat'ın kısa süre içinde Trabzon'da olacağı, sağlık kontrollerinin ardından da resmi imzayı atacağı öğrenildi. Adanaspor'da 49 karşılaşmaya çıkan genç file bekçisi gösterdiği performansla kısa sürede adından söz ettirdi, Türk futbolunun devlerinin transfer listesine girdi. İrfan Can Eğribayat ile da yakından ilgileniyordu.
  1. 14.7.2019
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