İrfan Can tamam

Transferinhızlı ekibi olan bordo- mavililer, İrfan Can Eğribayat 'ı da renklerine bağladı. Adanaspor ile uzun süredir pazarlıklarını sürdüren Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Güney ekibine bu transfer için 100 bin euro ödeyecek. Adanaspor ile anlaşan Trabzonspor, 21 yaşındaki kaleciyi şehre davet etti. İrfan Can Eğribayat'ın kısa süre içinde Trabzon'da olacağı, sağlık kontrollerinin ardından da resmi imzayı atacağı öğrenildi. Adanaspor'da 49 karşılaşmaya çıkan genç file bekçisi gösterdiği performansla kısa sürede adından söz ettirdi, Türk futbolunun devlerinin transfer listesine girdi. İrfan Can Eğribayat ile Galatasaray da yakından ilgileniyordu.