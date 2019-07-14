Fırtına süper yıldızın peşinde: Mario Gomez
Trabzonspor'da Jose Sosa forvet transferinde devreye girdi. Yönetimle görüşüp “Gomez’i alalım. Bizde en az 25 gol atar” dedi. Bordo-mavililer 34 yaşındaki golcü için harekatı başlattı.
HUGO'DAN 15 GÜN BÜYÜK
Karadeniz ekibinin transfer teklifi götürmeye hazırlandığı Mario Gomez'in yaşına takılanlar da oldu. Ancak Alman forvet, Trabzonpor'un takımda kalması için 2 ay uğraş verdiği Hugo Rodallega'dan sadece 15 gün büyük. Bordo-mavililer, 2 sezondur formasını giydiği Stuttgart küme düşünce bir alt ligde oynamak istemeyen Mario Gomez'e 1.2 milyon euro'luk bir teklif götürecek. Tecrübeli yıldızın vereceği cevaba göre pazarlıklar şekillenecek. Trabzonspor'a bu transferde Jose Sosa da yardımcı olacak. 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı için devreye girecek.
TESADÜF MÜ? MESAJ MI?
Ahmet Ağaoğlu'nun önceki gün paylaştığı videoda 33 numaralı koltuğa oturması dikkat çekmişti. Şenol Güneş Stadı'nda onbinlerce koltuk arasında bu numarayı tercih etmesi gözlerden kaçmamıştı. Mario Gomez'in de kariyeri boyunca en çok 33 numaralı formayı giymesi "Bu kadarı tesadüf olamaz" dedirtti.
- 14.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Fırtına süper yıldızın peşinde: Mario Gomez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.