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14 Temmuz 2019, Pazar
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Fırtına süper yıldızın peşinde:

Fırtına süper yıldızın peşinde: Mario Gomez

'da forvet transferinde devreye girdi. Yönetimle görüşüp “Gomez’i alalım. Bizde en az 25 gol atar” dedi. Bordo-mavililer 34 yaşındaki golcü için harekatı başlattı.

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen , eksiksiz bir kadro kurmaya çalışıyor. Bir yandan UEFA ile yapılan anlaşmalara sadık kalmak isteyen bordo-mavililer diğer taraftan forvet için mükemmel ismi arıyor. Tam da bu sırada devreye Karadeniz ekibinin kaptanı girdi. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta birlikte forma giyip şampiyonluk yaşadığı 'i önerdi. Yönetimle görüşen Arjantinli yıldızın "Stuttgart küme düştü. Gomez oradan ayrılmak istiyor. Onu alırsak bizde en az 25 gol atar" dediği öğrenildi. Bordo-mavili idareciler de Alman yıldızın şartlarını soruşturmaya başladı.

HUGO'DAN 15 GÜN BÜYÜK
Karadeniz ekibinin transfer teklifi götürmeye hazırlandığı Mario Gomez'in yaşına takılanlar da oldu. Ancak Alman forvet, Trabzonpor'un takımda kalması için 2 ay uğraş verdiği Hugo Rodallega'dan sadece 15 gün büyük. Bordo-mavililer, 2 sezondur formasını giydiği Stuttgart küme düşünce bir alt ligde oynamak istemeyen Mario Gomez'e 1.2 milyon euro'luk bir teklif götürecek. Tecrübeli yıldızın vereceği cevaba göre pazarlıklar şekillenecek. Trabzonspor'a bu transferde Jose Sosa da yardımcı olacak. 33 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı için devreye girecek.

TESADÜF MÜ? MESAJ MI?
Ahmet Ağaoğlu'nun önceki gün paylaştığı videoda 33 numaralı koltuğa oturması dikkat çekmişti. Stadı'nda onbinlerce koltuk arasında bu numarayı tercih etmesi gözlerden kaçmamıştı. Mario Gomez'in de kariyeri boyunca en çok 33 numaralı formayı giymesi "Bu kadarı tesadüf olamaz" dedirtti.
  1. 14.7.2019
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