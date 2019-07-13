Yapana kadar devam
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularına göz açtırmıyor. Çalışmalar sırasında oyuncularından gözünü ayırmayan 53 yaşındaki teknik adam, futbolcularına uyarılarda bulunuyor. İsteklerini yerine getirmeyen oyunculara aynı çalışmayı tekrarlatıyor.
Bütün veriler takip ediliyor
Genç yuncuları yakından gören ve buna göre takım kurgulaması içine giren Karaman, adeta bir mimar gibi de çalışıyor. Teknik ekiple futbolcuların ortaya çıkan verileri yakından izleniyor.
Çılgın goller
Yeni transfer Donis Avdijaj, taraftara mesaj verdi. 22 yaşındaki Kosovalı, "Trabzonspor taraftarı gollerimi internetten izleyerek benden aynı golleri istiyorlar. Çılgın Trabzonspor taraftarlarına cevabım şudur ki, o goller gelip geçti, şimdi daha çılgın golleri izleyecekler" dedi.
Kısa bir ara
3 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına kısa bir mola verildi. Teknik direktör Ünal Karaman, takımına ağırlıklı olarak çift idman yaptırırken, dünü boş geçti. Futbolcularına izin veren 53 yaşındaki hoca, yeni sezon hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Bordomavililer tek çalışma yapacak.
- 13.7.2019
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