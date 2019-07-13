Yapana kadar devam - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Yapana kadar devam

Yapana kadar devam

Yapana kadar devam

'da teknik direktör , oyuncularına göz açtırmıyor. Çalışmalar sırasında oyuncularından gözünü ayırmayan 53 yaşındaki teknik adam, futbolcularına uyarılarda bulunuyor. İsteklerini yerine getirmeyen oyunculara aynı çalışmayı tekrarlatıyor.

Teknik direktör herhangi bir sağlık sorunu veya benzeri bir şey yaşandığında bunun hemen paylaşılmasını istedi. Oyuncularına 24 saat ulaşabilecekleri bir ekip olduğunu aktaran Karaman, "Kapım 24 saat açık" dedi.

Bütün veriler takip ediliyor
Genç yuncuları yakından gören ve buna göre takım kurgulaması içine giren Karaman, adeta bir mimar gibi de çalışıyor. Teknik ekiple futbolcuların ortaya çıkan verileri yakından izleniyor.

Çılgın goller
Yeni transfer Donis Avdijaj, taraftara mesaj verdi. 22 yaşındaki Kosovalı, " taraftarı gollerimi internetten izleyerek benden aynı golleri istiyorlar. Çılgın Trabzonspor taraftarlarına cevabım şudur ki, o goller gelip geçti, şimdi daha çılgın golleri izleyecekler" dedi.

Kısa bir ara
3 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıklarına kısa bir mola verildi. Teknik direktör Ünal Karaman, takımına ağırlıklı olarak çift idman yaptırırken, dünü boş geçti. Futbolcularına izin veren 53 yaşındaki hoca, yeni sezon hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Bordomavililer tek çalışma yapacak.
  1. 13.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yapana kadar devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN