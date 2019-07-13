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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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’nin mutluluğu

Onazi’nin mutluluğu

'da uzun süre sakat kalan Ogenyi , geri dönüyor. Antrenmanlara başlayan Onazi, yaşadığı büyük mutluluğu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

24 Aralık 2018'de maçında aşiltendonu kopan , hızla toparlanıyor. 198 gündür formasından uzak kalan 26 yaşındaki Nijeryalı, uzun bir aranın ardından ilk kez idmanlarda yer aldı. Antrenmandan birkaç görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan Onazi, büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak her ne kadar çalışmalara başlasa da Onazi'nin topla çalışması en az 1 ay daha sürebileceği belirtiliyor.
  1. 13.7.2019
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