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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Kaptan abi

Kaptan abi

kaptanı , takımın genç oyuncularına örnek olmayı sürdürüyor. Yapılan her idmanın ardından farklı bir gençle özel olarak sohbet eden Arjantinli yıldız, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Kaptan , duruşu ve profesyonelliğe genç oyunculara rol model olmaya devam ediyor. Her antrenman sonrası farklı bir gençle özel sohbet gerçekleştiren Arjantinli oyuncu, teknik direktör 'ın da sahadaki gözü kulağı olacak. Sosa'nın ayrıca saha dışında da takım arkadaşlarıyla zaman geçirmesi ve onlara yardımcı olması hem teknik heyeti hem de yönetimi fazlasıyla memnun ediyor.

  1. 13.7.2019
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