Campi'de sorun yok
Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, “Campi’ye teklifimizi gönderdik. Burada bir menajer oyunu var ama tuzağa düşmeyeceğiz. Bu işi bitireceğiz” dedi.
700 BİN EURO ALACAK
Bordo-mavili yöneticiler oyuncu ile yıllık 700 bin euro karşılığında anlaştıklarını, Arjantin kulübüne ise kiralama bedeli dışında bir kuruş fazla vermeyeceklerini vurguladı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Campi'ye teklifimizi gönderdik. Oyuncunun bize vereceği cevabı bekliyoruz. Burada bir menajer oyunu var ama tuzağa düşmeyeceğiz. Trabzonspor'un şartlarına ve politikasına uygun transferler gerçekleştireceğiz. Bundan önceki dönemlerdeki gibi panikle harekete ederek hata yapmayacağız. Bu işi bitireceğiz, taraftarımız merak etmesin" dedi.
Yunus Emre SEL
- 13.7.2019
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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