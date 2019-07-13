Bizde sen ben olmaz, biz olur
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, duygusal bir video ile taraftarı tribüne davet etti. Videoda Ağaoğlu, "Bizde sen ben olmaz, biz olur. Biz bu takımın ta kendisiyiz. Takım biziz. Nasıl futbolcular sahada formayı sahada terletiyorsa, biz de tribünde formamızı terleteceğiz. Sahada takım nasıl yerleşiyorsa biz de tribünlere yerleşeceğiz. Kombine bilet alalım demiyorum, gelelim ve takımdaki yerimizi alalım diyoruz. Çünkü biz yan yana durursak, biz bize yeteriz" dedi
İşte o görüntüler...
Ahmet Ağaoğlu: Biz bu takımın destekçisi miyiz? Bence değiliz. Biz takımın kendisiyiz. Formayı giyip terletiyorsak takım biziz. O yüzden bizde sen ben olmaz, biz olur. pic.twitter.com/q02krsMJLN— Fotomaç (@fotomac) 12 Temmuz 2019
- 13.7.2019
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