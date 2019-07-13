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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Bizde sen ben olmaz, biz olur

Bizde sen ben olmaz, biz olur

'da başkan Ahmet Ağaoğlu, duygusal bir video ile taraftarı tribüne davet etti. Videoda Ağaoğlu, "Bizde sen ben olmaz, biz olur. Biz bu takımın ta kendisiyiz. Takım biziz. Nasıl futbolcular sahada formayı sahada terletiyorsa, biz de tribünde formamızı terleteceğiz. Sahada takım nasıl yerleşiyorsa biz de tribünlere yerleşeceğiz. Kombine bilet alalım demiyorum, gelelim ve takımdaki yerimizi alalım diyoruz. Çünkü biz yan yana durursak, biz bize yeteriz" dedi

'da başkan Ahmet Ağaoğlu, duygusal bir video ile taraftarı tribüne davet etti.

İşte o görüntüler...

  1. 13.7.2019
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