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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Biraz sabredin

Biraz sabredin

'da başkan her şeyin planlama doğrultusunda ilerlediğini belirterek "Transferde acele etmemize gerek yok. Şu an aslan gibi 3 golcümüz var" diye konuştu.

Başkanı , nokta konusunda çok aceleci davranmaya gerek olmadığını söyledi. Ağaoğlu, "Her şey planlarımız doğrultusunda gidiyor. O konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Zaman maddi açıdan bakıldığında bizim lehimize işliyor. Biz gereğini yapacağız. Zaten şu an takımda 3 tane aslan gibi golcü var. Salih, Muhammet ve Ekuban var. Gol üretmekte zorlanmayız. Bir santrfor kadar gol atma yeteneğine sahip Nwakaeme'miz var. Futbolcularımıza güvenimiz tamdır" ifadesini kullandı.
  1. 13.7.2019
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