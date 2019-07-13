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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Ailemize hoş geldiniz

Ailemize hoş geldiniz

'da aile vurgusu ön plana çıktı. Bordo-mavililer'de yeni gelen transferleri önce takım arkadaşlarıyla tanıştırıyor ardından ise "Ailemize hoş geldin" deniyor.

kulübünde son dönemde verilen mesajlar geçtiğimiz sezon olduğu gibi "Aile" vurgusunun ön planda olacağını gösterdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na destek vermek için forma alan teknik heyet ve futbolcuların takımı sahiplendiklerini ön plana çıkarken, yeni gelen her futbolcu önce takım arkadaşları ile tanıştırılıyor ardından da "Ailemize hoş geldiniz" vurgusu yapılıyor. Yerli oyuncuların birçoğu bu vurguyu hemen benimserken yabancı transferlerden Andusic ve Avdijaj'a, "Aile vurgusu" özellikle anlatıldı ve burada yaşanabilecek her sorunun aile içerisinde çözüleceği, her başarının da bireysel değil aile olarak kazanıldığı belirtildi. Yabancılara yardımcı olunuyor.
  1. 13.7.2019
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