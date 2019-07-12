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12 Temmuz 2019, Cuma
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'Hayatımız şike mücadelesi ile geçti'

'Hayatımız şike mücadelesi ile geçti'

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, forma satışıyla ilgili medya birimi ile girdiği iddiayı kaybetti. Ağaoğlu, ''İddiayı kaybettim ama ödemeyeceğim. Çünkü iddianın içerisine şike karıştı." diye konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medya Birimi ile girdiği iddiayı kaybetti. 'İki binden fazla satış olmaz' tezini savunan Başkan, takımın toplu halde 2661 forma alması ile iddiayı yitirmiş oldu. Daha az bir satış beklediği ifade edilen Ağaoğlu, iddia ile ilgili olarak şike göndermesi yaptı. Ağaoğlu, ''İddiayı kaybettim ama ödemeyeceğim. Çünkü iddianın içerisine şike karıştı. Biliyorsunuz hayatımız şikecilerle mücadele etmekle geçti bizim'' diyerek kahkaha attı.

2661 FORMA
Organizasyonda Trabzonsporlu futbolcular da toplamda 2 bin 661 forma aldılar. Oyuncular ve Karaman, isimlerinin karşısına forma aldıklarına dair imza attılar.

  1. 12.7.2019
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