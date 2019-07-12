'Hayatımız şike mücadelesi ile geçti'
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, forma satışıyla ilgili medya birimi ile girdiği iddiayı kaybetti. Ağaoğlu, ''İddiayı kaybettim ama ödemeyeceğim. Çünkü iddianın içerisine şike karıştı." diye konuştu.
2661 FORMA
Organizasyonda Trabzonsporlu futbolcular da toplamda 2 bin 661 forma aldılar. Oyuncular ve Karaman, isimlerinin karşısına forma aldıklarına dair imza attılar.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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