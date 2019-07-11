Trabzonspor'un yeni transferi imzaya geliyor
Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ağaoğlu, "Gaston Campi transferi ile Mehmet Yiğit Alp Bey ilgileniyor. Kendisi transferi çok yakından takip ediyor. Geliyor, yola çıktı" diye konuştu.
Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi, 2018-19 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te tamamlamıştı. 1.93'lük stoper oyuncusu ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
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YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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