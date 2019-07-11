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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'un yeni transferi imzaya geliyor

Trabzonspor'un yeni transferi imzaya geliyor

Başkan Ahmet , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ağaoğlu, "Gaston Campi transferi ile Mehmet Yiğit Alp Bey ilgileniyor. Kendisi transferi çok yakından takip ediyor. Geliyor, yola çıktı" diye konuştu.

Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi, 2018-19 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te tamamlamıştı. 1.93'lük stoper oyuncusu ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.

  1. 11.7.2019
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