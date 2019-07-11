İnadı bırak Berg
Karadeniz ekibinin golcü transferindeki 1 numaralı hedefi olan Marcus Berg için yapılan girişimler sürerken, rakamsal farklılık devam ediyor. Yapılan ilk görüşmede imza parası dahil olmak üzere Trabzonspor'dan yaklaşık 3 milyon euro talep eden 32 yaşındaki forvet daha sonra bu rakamı 2 milyon euro'ya kadar indirdi.
Trabzonspor yönetimi de son olarak 1 milyon 500 bin euro'ya çıktı. Ancak her iki taraf da daha fazla fedakarlık yapmak istemeyince görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtildi. Ekonomik olarak bütçesini zorlamamakta kararlı olan bordo-mavililerin İsveçli yıldıza istediği rakamı şartlı bonuslar halinde vermeyi önermeyi düşündüğü öğrenildi.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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