İnadı bırak Berg

Trabzonspor yönetimi de son olarak 1 milyon 500 bin euro'ya çıktı. Ancak her iki taraf da daha fazla fedakarlık yapmak istemeyince görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtildi. Ekonomik olarak bütçesini zorlamamakta kararlı olan bordo-mavililerin İsveçli yıldıza istediği rakamı şartlı bonuslar halinde vermeyi önermeyi düşündüğü öğrenildi.