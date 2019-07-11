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11 Temmuz 2019, Perşembe
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İnadı bırak

İnadı bırak Berg

Karadeniz ekibinin golcü transferindeki 1 numaralı hedefi olan Marcus için yapılan girişimler sürerken, rakamsal farklılık devam ediyor. Yapılan ilk görüşmede imza parası dahil olmak üzere 'dan yaklaşık 3 milyon euro talep eden 32 yaşındaki forvet daha sonra bu rakamı 2 milyon euro'ya kadar indirdi.

yönetimi de son olarak 1 milyon 500 bin euro'ya çıktı. Ancak her iki taraf da daha fazla fedakarlık yapmak istemeyince görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtildi. Ekonomik olarak bütçesini zorlamamakta kararlı olan bordo-mavililerin İsveçli yıldıza istediği rakamı şartlı bonuslar halinde vermeyi önermeyi düşündüğü öğrenildi.

  1. 11.7.2019
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