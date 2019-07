Başkan Ağaoğlu'ndan esprili gönderme: Gece taksideyim

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün önce TS Club'da forma satıp imzaladı, ardından kombine satışı yaptı. İlgiden memnun olduğunu vurgulayan Başkan, "Özellikle yeniden yapılandırma, yürürlüğe giren lisans yönetmenliği, UEFA'nın finansal fair play kuralları içerisinde kalmamız gerekmekte. Bunun içerisinde gerekiyorsa başkan forma da kombine de satacak. Bu darboğazdan çıkmamız lazım. Kabaca bir hesap yaptım. Geçmiş iki dönemde transferlere ödediğimiz para 110 milyon euro. Bizim ödediğimiz para zaten ortada. İki transfer döneminde daha 10 milyon euro'yu bulmadı. Yatırımların önemli bir bölümü genç oyunculara. Bütçeyi asla aşmayacağız" dedi.



PARA SAÇAMAYIZ

Başkan şöyle devam etti: "Kulüp adına her kuruşun önemi var. Bin euro da bin euro'dur. Bütün harcamalarımızı camiamız adına yapıyoruz. Buradaki insanlar aile bütçelerinden, okul harçlıklarından para arttırarak takıma katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bu insanların bu kadar fedakarlıkta bulunduğu yerde bizim zaten bırakalım UEFA'yı, fair play'i, lisans talimatı ve yeniden yapılandırmayı, insan olarak bu paraları savurmak gibi bir lüksümüz yok.

Bu kulübü yönetecek arkadaşların bu disipline alışması, bu disiplinle çalışması ve bütünleşmesi lazım. Ben forma satıyorum, loca da satacağım, kombine de. Gerekirse gece taksiye bile çıkacağım."



12 EKSİKLE İDMAN

Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan idmana milli takımlarda bulunan Ekuban ve Mikel'in yanı sıra izinli Yusuf, Abdülkadir Ömür, Uğurcan, Hüseyin, Novak ve Toure yer almadı. Onazi ile Hosseini salonda çalıştı.



UCUZ FUTBOLCUYA BAYILIRIM

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kombine satarken bir taraftar not kağıdına yazdığı bir futbolcuyu vererek, "Başkanım ucuz İtalyan forvet, leblebi gibi gol atar" dedi. Ağaoğlu da "Ucuz futbolcuya bayılırım" diyerek not kağıdını cebine koydu. Başkan, forvet transferi için aceleci davranmayacaklarını da söyledi.



8 OYUNCUKONTENJANI

U21 Ligi'nin kaldırılmasının ardından genç oyuncuları oynatmak için yeniden bir lig kurulmasına yönelik yaptıkları başvuruyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Yüzde yüz istediğimiz elde edemedik ama bu sene için iyi bir başlangıç yaptık. Gençlerin çalışması U19 içinde devam edecek. 2002 doğumlular alt sınır oluyor. Üst tarafta 22 yaş sınır var. Orada 8 oyunculuk kontenjan sağlanacak. Oradan da oyuncuları A takıma gönderme imkanı tanınacak" ifadesini kullandı.