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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ekuban kaçırdı elendi

Ekuban kaçırdı Gana elendi

golcü , ile Afrika Kupası'nda mücadele etti. Gana, Tunus'a penaltılarla elendi ve çeyrek final şansını kaçırdı. Ekuban ise penaltı atışından yararlanamadı.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta 'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Tunus, çeyrek finale yükseldi. Gana'da penaltı atışından yararlanamayan isim ise oldu.
  1. 10.7.2019
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