Ahmet Ağaoğlu kombine sattı transfer açıklaması yaptı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün forma satışının ardından akşam saatlerinde 'Passolig' gişesinde kombine sattı, taraftarlara ‘Hasılat sağlam. Transfer için paraları topluyoruz” şeklinde espri yaptı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün forma satışının ardından akşam saatlerinde 'Passolig' gişesinde kombine sattı, taraftarlara 'Hasılat sağlam. Transfer için paraları topluyoruz" şeklinde espri yaptı.
Bugün öğleden sonra TS Club mağazasında kasaya geçerek forma satışı yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, saat 18.00'de ise Ortahisar İlçesi Atatürk Alanı'nın üst tarafında yer alan 'Passolig' gişelerinde kombine satışı gerçekleştirdi. Kombine satışı yaptığı sırada bir taraftarın kağıda İtalyan bir futbolcunun adını yazarak, 'Bedelsiz, transfer edelim başkanım' demesi üzerine, Ağaoğlu, "İsmini söyleme, 100 bin Euro'luk adam olacak şimdi 500 bin Euro. Kendi para istemiyor mu? Karın tokluğuna mı? Severim böyle futbolcuları' ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, para üzerini almayan taraftarları ise tebrik ederek, "Allah razı olsun. Üstü kalsınlardan gidiyoruz. Hasılat sağlam. Transfer için paraları topluyoruz" şeklinde espri yaptı.
"LILLE BAŞKANI 5 EUROLARI BANTLA YAPIŞTIRMAYA BAŞLAMIŞ"
Kombine satışları sırasında bir basın mensubunun Yusuf Yazıcı için Lille kulübünün yaptığı teklif karşısında yönetimin tavrının ne olacağına yönelik sorusuna, 'Son aldığım duyumlara göre Lille kulübü başkanı 5 Euroları bantla yapıştırmaya başlamış' şeklinde gülerek esprili yanıt veren Ağaoğlu, Gaston Campi ve forvet transferine yönelik ise "Gaston Campi bugün ya da yarın Türkiye'ye gelecek. Nokta transferler konusunda çok aceleci olmaya gerek yok. Her şey planlarımız doğrultusunda gidiyor. O konuda sıkıntı yok. Zaman maddi açıdan bakıldığında bizim lehimize işliyor. Herkes sabırlı olsun. Biz gereğini yapacağız, yapıyoruz da, yapmaya da devam edeceğiz. Zaten şu an takımda 3 tane aslan gibi golcü var. Salih var, Muhammet var, her ne kadar dün akşam penaltı kaçırsa da Ekuban var. Gol üretmekte zorlanmayız. Bir santrfor kadar gol atma yeteneğine sahip Nwakaeme'miz var. Sıkıntı yok" yanıtını verdi.
- 10.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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