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09 Temmuz 2019, Salı
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Yusuf ‘yeğenlerim’ dediği Olcay’ın çocuklarını gördü

Yusuf ‘yeğenlerim’ dediği Olcay’ın çocuklarını gördü

Trabzonspor kaptanı , ‘yeğenlerim’ dediği 'ın çocuklarını ziyaret etti. Kaptan Yusuf Yazıcı, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, takımdan ayrılan 'ın yeni doğan bebeğini ziyaret etti. Bu güzel anlarını İnstagram'dan paylaşan 22 yaşındaki futbolcu, 'ağabeyim' dediği Olcay Şahan'a da yeni anlaşacağı kulübünde başarı diledi.
  1. 9.7.2019
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