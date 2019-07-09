Trabzonspor haberleri (09.07.2019)
Bordo-mavili kulüp dün yaptığı açıklamada Vahid Amiri ile yolların ayrıldığını duyurdu. 2020'ye kadar sözleşmesi olan İranlı oyuncuya 150 bin euro fesih tazminatı ödeneceği belirtildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Tractor Sazi ve Sepahan yakından ilgileniyor. Amiri, Trabzonspor'da 26 maça çıktı. 2 gol kaydederken, hiç asist yapamadı. 4 sarı kart gördü.
Maskeli süvari
Kulübü paylaştığı idman fotoğraflarında Atakan Gündüz'ün yüzünde maske olması dikkat çekmişti. Taraftarlar bu kareleri görüp endişelenmişti. Oysa 18 yaşındaki Atakan'ın bordo- mavili kulübe imza atmadan önce burun ameliyatı olduğu, bu sebeple maske taktığı öğrenildi.
Nwakaeme bıraktığı gibi
Karadeniz ekibinde geçen sezon ligde 10 gol, 10 asistle oynayan Anthony Nwakaeme hazırlıklar yeni başlamasına rağmen müthiş bir görüntü çiziyor. Nijeryalı kanat oyuncusu kısa sürede takımın en iyilerinden biri olarak dikkat çekti. Teknik direktör Ünal Karaman da 30 yaşındaki futbolcunun profesyonelliğini övdü. Kontratı zam yapılarak yenilenmişti.
Mikel'in son kupası
Karadeniz ekibinin yıldız transferi Obi Mikel büyük heyecan içinde. 32 yaşındaki süper yıldız "Takım arkadaşlarımla da konuştum. Bu benim son kupam. Milli Takım kariyerimi bitireceğim. O yüzden bu kupayla veda etmek istiyorum" diye konuştu.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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