İyi ki varsın Eren Bülbül
Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk 'Dreamliner' tipi uçak havalandı. Şehidimiz Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" adı verilen uçak ilk seferini Trabzon'a yaptı.
Onu asla unutmayız
Törene katılan bordomavili takımın orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak da duygularını dile getirdi. Genç futbolcu "Eren bizim şehidimiz. O bizim kardeşimiz. Eren'imiz bu topraklar için canını verdi. Onu asla unutmayız. Bu önemli günde onu bir kez daha dualarla andık" diye konuştu.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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