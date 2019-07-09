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09 Temmuz 2019, Salı
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İyi ki varsın

İyi ki varsın Eren Bülbül

Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk 'Dreamliner' tipi uçak havalandı. Şehidimiz 'ün anısına "Maçka" adı verilen uçak ilk seferini 'a yaptı.

THY'nin filosuna katılan ilk 'Dreamliner' tipi uçak havalandı. Şehidimiz 'ün anısına "Maçka" adı verilen uçak ilk seferini 'a yaptı. Eren Bülbül'ün ailesine yapılan ziyarete Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Abdulkadir Parmak da katıldı. Ağaoğlu "Her zaman iyi ki varsın Eren diyoruz" ifadelerini kullandı.

Onu asla unutmayız
Törene katılan bordomavili takımın orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak da duygularını dile getirdi. Genç futbolcu "Eren bizim şehidimiz. O bizim kardeşimiz. Eren'imiz bu topraklar için canını verdi. Onu asla unutmayız. Bu önemli günde onu bir kez daha dualarla andık" diye konuştu.
  1. 9.7.2019
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