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09 Temmuz 2019, Salı
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imzalıyor

Gaston Campi imzalıyor

FOTOMAÇ yazdı, Ahmet Ağaoğlu da onayladı. 1.93’lük kule stoper en geç çarşamba resmen ’da... Arjantinli 'nin Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk olarak Yunus Emre Sel imzasıyla FOTOMAÇ'tan öğrendiği transferi resmen gerçekleşiyor. Bordo-mavili takımın uzun uğraşlar sonucu, kaptan 'nın da devreye girmesiyle Estudiantes'ten renklerine bağladığı 28 yaşındaki oyuncu en geç çarşamba günü resmen Trabzonsporlu olacak. Bu gelişmeyi Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu duyurdu. Ağaoğlu "Campi bitme noktasında. İnşallah bir aksilik olmaz. Ben imzalar atılmadan bir transfere gerçekleşti diyemem. Salı veya çarşamba Campi ile imzalayacağız" ifadelerini kullandı. 'da teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda Zargo Toure ile yolların ayrılması kararı alınmıştı. 1.93'lük Campi'yi renklerine bağlayan Karadeniz temsilcisi, Toure'nin gidişi kesinleşince genç bir stoper daha almayı hedefliyor.
  1. 9.7.2019
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