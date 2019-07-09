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09 Temmuz 2019, Salı
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Emircan bekliyor

Emircan bekliyor

, 'da forma giyen ile ilgilendiği biliniyor ancak Ümraniye cephesinden yapılan açıklamaya göre Fırtına, genç oyuncu için henüz resmi teklif yapmadı.

Trabzonspor, 'da forma giyen ile ilgileniyor. Ancak İstanbul ekibine henüz resmi teklif yapılmadı. Ümraniyespor'un sportif direktörü Ergün Keleş "Emircan'ın 'un listesinde olduğunu duyduk ancak şu ana kadar bize gelen resmi bir teklif yok" dedi. Emircan, geçen sezon lig ve kupada 37 maçta, 9 gol, 5 asistle oynadı.
  1. 9.7.2019
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