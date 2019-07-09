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09 Temmuz 2019, Salı
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Avdijaj resmen 'da

Avdijaj resmen Trabzonspor'da

bir dönemin ‘harika çocuğu’ olan 22 yaşındaki 'ı renklerine kattı Genç yıldız “Şehri ve kulübü biliyorum. Buraya o çılgın taraftarı mutlu etmek için geldim” dedi

BU sezon transferde şampiyonluk hamleleri yapan , bir büyük yeteneği daha kaptı. dün bordo-mavili kulüple 1+3 yıllık sözleşme imzaladı. Müthiş bir hücum oyuncusu olan Kosovalı yıldızın alacağı ücret de açıklandı. Buna göre 2019-20 sezonunda 274 bin euro garanti ücret alacak. Karadeniz ekibi, Avdijaj'ın 3 yıllık opsiyonunu kullanma kararı alırsa 2020-21 sezonunda 375 bin euro ödeme yapılacak. 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında 500'er bin euro garanti ücret kazanacak. Trabzonspor, 22 yaşındaki yıldız oyuncu için herhangi bir menajerlik ücreti ödenmeyeceğini de duyurdu.

"ÇILGIN TARAFTARLARI MUTLU ETMEYE GELDİM"
İmza sonrası çok mutlu olan Donis Avdijaj duygularını şöyle dile getirdi: "Trabzonspor gibi harika taraftarı olan, kendimi gösterebileceğim bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Kulüp hakkında bilgim var, şehir hakkında bilgim var ama en çok bilgi sahibi olduğum şey çılgınlık derecesinde takımını seven bir taraftar kitlesinin olması. Ben buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim. Trabzonspor'un ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. Genç oyunculara önem veren bir kulüp. Ben de bu yüzden tercih ettim Trabzonspor'u. Kendimi göstereceğim. Önce Allah'a, sonra aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

"ÜNAL HOCA ADAM EDER"
Donis Avdijaj'ın en büyük sorunu disiplin problemi yaşaması. Problemli bir futbolcu olmasa şu anda Avrupa'da transfer piyasasını sallayacak yetenekte bir isim olarak görülüyordu. Trabzonspor taraftarı ise rahat. Bu konuda babacan tavırlarıyla 'yıldız oyuncu kontrolünü' iyi bilen teknik direktörleri 'a güveniyorlar. Bordo-mavililer "İstediği kadar sorunlu olsun, Ünal hoca onu adam eder" yorumunda birleşiyorlar.

"TÜRKİYE FOTOMAÇ'TAN DUYDU"
Trabzonspor'un Donis Avdijaj'ı transfer ettiğini FOTOMAÇ yine herkesten önce okurlarına duyurdu


ARTILARI
* Müthiş bir sürate sahip
* Çok iyi frikik kullanıyor
* Bitiriciliği üst düzeyde
* Çalımlarıyla rakibi dağıtıyor

EKSİLERİ
* Disiplin sorunları yaşıyor
* Bazen maçtan kopuyor
* Defansa katkısı fazla değil
* Hava toplarında etkisiz

Yunus Emre SEL
  1. 9.7.2019
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