Avdijaj resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor bir dönemin ‘harika çocuğu’ olan 22 yaşındaki Donis Avdijaj'ı renklerine kattı Genç yıldız “Şehri ve kulübü biliyorum. Buraya o çılgın taraftarı mutlu etmek için geldim” dedi
"ÇILGIN TARAFTARLARI MUTLU ETMEYE GELDİM"
İmza sonrası çok mutlu olan Donis Avdijaj duygularını şöyle dile getirdi: "Trabzonspor gibi harika taraftarı olan, kendimi gösterebileceğim bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Kulüp hakkında bilgim var, şehir hakkında bilgim var ama en çok bilgi sahibi olduğum şey çılgınlık derecesinde takımını seven bir taraftar kitlesinin olması. Ben buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim. Trabzonspor'un ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. Genç oyunculara önem veren bir kulüp. Ben de bu yüzden tercih ettim Trabzonspor'u. Kendimi göstereceğim. Önce Allah'a, sonra aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"
"ÜNAL HOCA ADAM EDER"
Donis Avdijaj'ın en büyük sorunu disiplin problemi yaşaması. Problemli bir futbolcu olmasa şu anda Avrupa'da transfer piyasasını sallayacak yetenekte bir isim olarak görülüyordu. Trabzonspor taraftarı ise rahat. Bu konuda babacan tavırlarıyla 'yıldız oyuncu kontrolünü' iyi bilen teknik direktörleri Ünal Karaman'a güveniyorlar. Bordo-mavililer "İstediği kadar sorunlu olsun, Ünal hoca onu adam eder" yorumunda birleşiyorlar.
"TÜRKİYE FOTOMAÇ'TAN DUYDU"
Trabzonspor'un Donis Avdijaj'ı transfer ettiğini FOTOMAÇ yine herkesten önce okurlarına duyurdu
ARTILARI
* Müthiş bir sürate sahip
* Çok iyi frikik kullanıyor
* Bitiriciliği üst düzeyde
* Çalımlarıyla rakibi dağıtıyor
EKSİLERİ
* Disiplin sorunları yaşıyor
* Bazen maçtan kopuyor
* Defansa katkısı fazla değil
* Hava toplarında etkisiz
Yunus Emre SEL
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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