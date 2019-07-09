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09 Temmuz 2019, Salı
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Anderlecht için büyük şanssızlık

Anderlecht için büyük şanssızlık

'un transfer gündeminde yer alan golcü oyuncu ile Anderlecht'in de yakından ilgilendiği ortaya çıktı. Ancak Trabzonspor'un teklifinin daha iyi olduğu belirtildi.

Belçika ekibi, forvet hattını ile takviye etmeyi planlıyordu. Belçika basını "Anderlecht için şanssızlık çünkü da onu istiyor ve teklifleri çok daha yüksek" yazdı. Haberde Karadeniz ekibinin, bu transferde önde olduğu belirtildi.
  1. 9.7.2019
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