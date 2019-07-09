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09 Temmuz 2019, Salı
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Ahmet’ten mutlusu yok

Ahmet’ten mutlusu yok

, transferiyle beraber bir transfer daha açıkladı. Altyapıdan yetişen ile 3 yıllık sözleşme yapılığı duyuruldu.

Karadeniz ekibi, ile birlikte bir transferi daha açıkladı. Bordo-mavililer, altyapısında yetişen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmet "Altyapısından yetiştiğim 'a imza attığım için çok mutluyum. Aileme ve beni yetiştiren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim" dedi.
  1. 9.7.2019
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