Trabzonspor haberleri (08.07.2019) - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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haberleri (08.07.2019)

Trabzonspor haberleri (08.07.2019)
Maksimum hız testi gerçekleşti
Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını sürdüren dünü tek antrenmanla geçirdi. Teknik direktör yönetiminde futbolcular iki ayrı gruba ayrıldı. İlk grupta yer alan oyuncular, maksimum aerobik hız testi gerçekleştirdi. İkinci grupta bulunan futbolcular ise antrenman maçı oynadı. Trabzonspor, hazırlıklarını bugün saat 18.00'deki tek antrenmanla sürdürecek.

Antrenmanda 11 eksik var
Ünal Karaman yeni sezon öncesi oyuncularının performansından memnun. Tek sorun eksik futbolcuların fazla olması. Caleb Ekuban, Mikel, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri, Zargo Toure, Ogenyi Onazi ve Majeed Hosseini idmanda yoktu.

Buranın en yaşlısı benim
Takımın renkli ismi Joao Pereira eğlenceli paylaşımlarını sürdürüyor. 35 yaşındaki sağ bek idman sonrası havuzda gençlerle videosunu paylaştı, "Buraların en yaşlısı benim. Bunların hepsi çok genç" dedi. Pereira ilerleyen yaşına rağmen idmanların en iyisi.

Hazırlık maçları 5'e çıktı
Fırtına, 20 Temmuz'da Avusturya'da yapılacak 2. etap kampında daha önce 3 hazırlık maçı oynayacaktı. Ancak Avrupa Kupaları'na daha hazır şekilde girmek isteyen bordomavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği üzerine hazırlık karşılaşması sayısı 5'e yükseltildi.
  1. 8.7.2019
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