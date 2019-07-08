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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Rota yine Berg

Rota yine Berg

, Yunan kulüplerinin de talip olduğu 32 yaşındaki golcü için yeniden harekete geçti. Fırtına teklifini 1.6 milyon euro’ya çıkard

SÜPER Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen , uzun süren pazarlıklar sonucu Hugo Rodallega ile anlaşamayınca rotasını 'e kırmıştı. Al-Ain ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki forvete yapılan 1.2 milyon euro'luk ilk teklif reddedilmişti. Karadeniz ekibi fiyat artırsa da yıldız ismi bir türlü ikna edememişti. Bordomavililer, alternatif isimlerle de dirsek temasını sürdürürken aklı hep Marcus Berg'deydi. 'ın da bu oyuncuda ısrarcı olması sebebiyle yönetim, tecrübeli golcüyle bir kez daha masaya oturma kararı aldı. BERG ile iki Yunan takımı daha ilgileniyor. Olympiakos ve PAOK da 32 yaşındaki oyuncuyu almak için ısrarcı. Fırtına'nın özellikle PAOK ile çekiştiği ve teklifinin Yunan ekibinden yüksek olduğu belirtildi. Trabzon yönetimi, Berg ile son bir görüşme daha yapacak. . Trabzonspor verebileceği maksimum teklif olan 1 milyon 600 bin euro'yu tecrübeli yıldıza sunacak ve net cevabını bekleyecek.

Wilfried Bony beklemede
Karadeniz ekibi, Marcus Berg'den gelecek cevabı beklerken alternatif isimlerle de temaslar sürüyor. Bonservis bedeli bulunmayan 'nin form durumu ve sakatlık geçmişi de yakından inceleniyor. Trabzonspor, Berg transferinde ilerleme kaydedemezse Fildişi Sahilli yıldız isim Bony için baskı artacak. Geçmişte Sparta Prag, Vitesse, Swensea, , Stoke ve son olarak Al Arabi formalarını giyen Bony, kariyerinde çıktığı 321 resmi maçta 150 gol kaydetti.
  1. 8.7.2019
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