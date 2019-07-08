Rota yine Berg
Trabzonspor, Yunan kulüplerinin de talip olduğu 32 yaşındaki golcü için yeniden harekete geçti. Fırtına teklifini 1.6 milyon euro’ya çıkard
Wilfried Bony beklemede
Karadeniz ekibi, Marcus Berg'den gelecek cevabı beklerken alternatif isimlerle de temaslar sürüyor. Bonservis bedeli bulunmayan Wilfried Bony'nin form durumu ve sakatlık geçmişi de yakından inceleniyor. Trabzonspor, Berg transferinde ilerleme kaydedemezse Fildişi Sahilli yıldız isim Bony için baskı artacak. Geçmişte Sparta Prag, Vitesse, Swensea, Manchester City, Stoke ve son olarak Al Arabi formalarını giyen Bony, kariyerinde çıktığı 321 resmi maçta 150 gol kaydetti.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Rota yine Berg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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