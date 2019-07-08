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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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’in dönüşü uzadı

Obi Mikel’in dönüşü uzadı

'un yeni transferi John , Milli Takımı ile 'nda çeyrek finale çıktı. Yıldız futbolcunun takıma katılma süresi uzadı.

Trabzonspor'un yeni transferi 'in dönüşü uzadı. Afrika Kupası'nda , 2-1 yenik duruma düştüğü maçta Kamerun'u 3-2 yenip çeyrek finale yükseldi. Obi Mikel'in kaptanlığını yaptığı Nijerya, 10 Haziran'da ile yarı final oynayacak. Mikel, sakatlığı nedeniyle bu maçta görev almadı. İki gün sonra oynanacak kritik çeyrek final maçına yetişip yetişmeyeceği ise belirsiz.

  1. 8.7.2019
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