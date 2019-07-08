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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Trabzon'da

Gaston Campi Trabzon'da

, bonservisi Estudiantes’te olan 28 yaşındaki stoper ’yi kiraladı. Arjantinli futbolcu yarın Türkiye’ye gelip resmi imzayı atacak

Transferin hızlı takımı , savunmasını Arjantinli bir isimle güçlendirdi. Karadeniz temsilcisi, son olarak Portekiz'in Chaves takımında kiralık oynayan 'yi kiraladı. Bonservisi Estudiantes'te olan futbolcu için Arjantin kulübüyle uzun süredir görüşen bordo-mavili kulüp transfere noktayı koydu. İlk görüşmelerde 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak isteyen Trabzonspor, bu konuda anlaşma sağlayamayınca kiralama formülünü devreye soktu. Ön libero ve sol bek mevkilerinde de görev yapabilen Arjantinli futbolcunun yarın Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Portekiz'de yarım sezon formasını giydiği Chaves'te 16 maçta 2 gol kaydeden Campi, kariyerinde daha önce Racing Club, Rafaela ve Estudiantes kulüplerinde forma giydi. 1.93 boyundaki stoperin gelişiyle birlikte Trabzonspor stoper bölgesindeki açığını kapatı. Lig, kupa ve Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Fırtına'da, Zargo Toure'nin takımdan ayrılabileceği vurgulandı. Gençlerbirliği ile ismi anılan Toure resmi olarak takımdan ayrılırsa Trabzonspor, bir stoper daha transfer yapmak istiyor. Teknik direktör 'ın, gidecek olan Toure'nin yerine de tecrübeli bir ismin alınmasını istediği vurgulandı.
Trabzonspor Gaston Campi'yi kiraladı

Stoper mevkiinde görev yapan Gaston Campi, kariyeri boyunca 108 resmi maçta 7 gol, 2 asist yaptı. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak görünen Campi, 2017'de Racing'den Estudientes'e 525 bin euro'ya transfer olmuştu.

Yunus EMRE SEL
  1. 8.7.2019
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