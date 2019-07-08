Gaston Campi Trabzon'da
Trabzonspor, bonservisi Estudiantes’te olan 28 yaşındaki stoper Gaston Campi’yi kiraladı. Arjantinli futbolcu yarın Türkiye’ye gelip resmi imzayı atacak
Portekiz'de yarım sezon formasını giydiği Chaves'te 16 maçta 2 gol kaydeden Campi, kariyerinde daha önce Racing Club, Rafaela ve Estudiantes kulüplerinde forma giydi. 1.93 boyundaki stoperin gelişiyle birlikte Trabzonspor stoper bölgesindeki açığını kapatı. Lig, kupa ve Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Fırtına'da, Zargo Toure'nin takımdan ayrılabileceği vurgulandı. Gençlerbirliği ile ismi anılan Toure resmi olarak takımdan ayrılırsa Trabzonspor, bir stoper daha transfer yapmak istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, gidecek olan Toure'nin yerine de tecrübeli bir ismin alınmasını istediği vurgulandı.
Stoper mevkiinde görev yapan Gaston Campi, kariyeri boyunca 108 resmi maçta 7 gol, 2 asist yaptı. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak görünen Campi, 2017'de Racing'den Estudientes'e 525 bin euro'ya transfer olmuştu.
Yunus EMRE SEL
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Gaston Campi Trabzon'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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