Federer gibisin Yazıcı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Federer gibisin Yazıcı

Federer gibisin Yazıcı

Federer gibisin Yazıcı

Trabzonspor'un kaptanı , yoğun geçen sezonun ardından tatilini sürdürüyor. Kardeşiyle basketbol ve tenis oynayan Yusuf Yazıcı, izleyenlere "Federer gibisin" dedirtti.

Yorucu sezonun ardından Milli Takım ile de maçlara çıkan 'nın tatili sürüyor. 22 yaşındaki genç yıldız kardeşiyle birlikte basketbol ve tenis oynadı. Yusuf futboldaki yeteneklerini tenise de taşıdı. İzleyenler "Federer gibisin" yorumları yaptı. Yusuf Yazıcı tatili sonrası sezon başı kontrollerinden geçecek. Ardından da yeni sezon hazırlıklarının startını veren arkadaşlarına katılacak.
  1. 8.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Federer gibisin Yazıcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN