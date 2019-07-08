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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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imzaya geliyor!

Donis Avdijaj imzaya geliyor!

çok büyük bir yetenek olan 22 yaşındaki kanat oyuncusunu kaptı. ’ın bugün imza atacağı öğrenildi

10. transferini yapmaya çok yaklaştı. Bordo-mavililer, Osnabrück altyapısından yetişen, 'de fark edilen ve son olarak Willem'de forma giyen ile anlaştı. 22 yaşındaki Kosovalı futbolcunun bonservis bedeli bulunmuyor. Karadeniz ekibinin anlaşmaya vardığı genç kanat oyuncusu ile bugün 3 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi. Trabzonspor'un Avdijaj'a 250 bin euro ödeme yapacağı kaydedildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Willem'de 18 maçta 8 gol, 2 asistlik müthiş bir performans sergiledi. Kosova'nın son yıllarda yetiştirdiği 'yıldız adaylarından' olan Avdijaj'ın kulüpsüz kalmasının nedeni zaman zaman yaşadığı disiplin sorunları. Willem ile sözleşmesi Mart ayında feshedilmişti. Ancak Trabzonspor, 2 yıl önce 'ın İstanbul'a getirdiği genç yıldızın yeteneklerine güvenerek riski aldı.


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  1. 8.7.2019
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