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07 Temmuz 2019, Pazar
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Yeniden Caceres

Yeniden Caceres

geçmişte, Trabzon’a getirip imza attıramadığı Uruguaylı savunmacı 'i bir kez daha gündemine aldı. 32 yaşındaki oyuncu son olarak Lazio'da forma giydi.

Trabzonspor, stopere 'nokta atışı' bir transfer yapmak istiyor. Hedefteki isimlerden biri de . Bonservis bedeli bulunmayan Uruguaylı stoper ile kısa süre içinde resmi temasları başlatacak. Menajeri üzerinden yapılan ilk yoklamada 32 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak bakması olumlu bulundu. Karadeniz ekibi, iki sezon önce de tecrübeli stoperi Trabzon'a getirmiş ancak menajerinin son dakikada istediği uçuk rakam yüzünden imzalar atılamamıştı. Bu kez iki taraf da tüm pürüzleri hallederek yoluna devam etmek istiyor. Caceres son olarak Lazio'da forma giydi. 17 maça çıkan Uruguaylı savunmacı gol veya asist üretemedi. 1 kez sarı kart gördü.
  1. 7.7.2019
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